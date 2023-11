Si accende il Natale tra spettacoli e shopping

SESTO FIORENTINO – Si accende il Natale: fino al 7 gennaio mercatini, eventi e attrazioni animeranno le vie del centro, con shopping, spettacoli e divertimento per grandi e piccini. L’appuntamento è per le 17,30 di sabato 25 novembre quando la vicesindaca Claudia Pecchioli e la presidente del Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa Sabrina Piermarini, […]

SESTO FIORENTINO – Si accende il Natale: fino al 7 gennaio mercatini, eventi e attrazioni animeranno le vie del centro, con shopping, spettacoli e divertimento per grandi e piccini. L’appuntamento è per le 17,30 di sabato 25 novembre quando la vicesindaca Claudia Pecchioli e la presidente del Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa Sabrina Piermarini, insieme alle mascotte e agli sponsor, daranno il via ufficiale alla festa da piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della manifestazione con la grande stella cometa, il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, le giostre e il mercatino. L’omino di pan di zenzero, la carrozza di Cenerentola, i personaggi Disney 3D, il grande Teddy Bear e le altre attrazioni a tema renderanno magiche via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi, mentre giochi di luci e proiezioni natalizie coloreranno il palazzo comunale.

In piazza Ginori troverà posto l’albero di Natale solidale: inserendo un euro nella gettoniera, l’albero, comunque illuminato, regalerà altri giochi di luci e musica; il ricavato sarà destinato alle iniziative a sostegno delle popolazioni alluvionate di Campi Bisenzio. Sempre in piazza Ginori il divertimento per i più piccoli sarà assicurato, con il Mattoncini Village all’interno di Palazzo Pretorio e gli spettacoli del Fabulabus, un buffo furgoncino blu abitato da misteriosi personaggi e carico di storie. “Sarà un Natale fatto non solo di luci e allestimenti, ma un vero e proprio evento di promozione del nostro centro cittadino e del suo tessuto commerciale, indispensabile affinché il cuore della nostra città possa essere sempre vivo e vissuto, – afferma il vice-sindaco Claudia Pecchioli – un ringraziamento particolare alla presidente del CCN, Sabrina Piermarini, che ha creduto e sostenuto insieme ai commercianti questo progetto in una fase tutt’altro che semplice per le attività economiche, e a tutti gli sponsor e ai soggetti che hanno contribuito alla sua realizzazione”.

Il programma del Natale è promosso dal Comune di Sesto Fiorentino e dal CCN Sesto Sotto Casa con il contributo di Pelletterie Dovico, Azienda Farmacie e Servizi Spa, Chiantibanca, Coop.fi e la collaborazione di Pro Loco e Confesercenti.

Fabulabus è un progetto realizzato da Teatro Solare con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana.