Si aggirava per strada con una “collezione” di sostanze stupefacenti: arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Signa, nel corso di un servizio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Piana, sono intervenuti in via Santo Stefano, a Campi Bisenzio , dove hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, E.A.A., pregiudicato, 31enne, marocchino. Nella circostanza, i militari dell’Arma, transitando in via Santo Stefano a seguito di varie segnalazioni di spaccio di stupefacenti, hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con fare sospetto al fuori degli orari consentiti dalle norme attualmente in vigore per la prevenzione del contagio da Covid-19. Alla vista dei Carabinieri ha provato ad accelerare il passo nel tentativo di allontanarsi ma è stato subito bloccato. L’uomo ha provato a giustificare la sua presenza in strada ma con sé aveva 47,3 grammi di hashish, 11,6 grammi di anfetamina, materiale per il confezionamento e 25 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Nei suoi confronti, che è stato sanzionato anche per le violazioni delle norme anti-Covid, sarà celebrato in mattinata il processo con rito direttissimo.