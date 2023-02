Si amplia l’offerta sportiva del territorio, presto a Lastra a Signa sarà possibile praticare il beach volley

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa presto sarà possibile praticare beach volley. Durante l’ultima giunta comunale è stata approvata infatti la delibera che esprime il parere favorevole per attuare la nuova disciplina sul territorio a seguito della richiesta pervenuta da Iride S.S.D, la società che gestisce gli impianti sportivi. “Iride – si legge in una nota – ha espresso la volontà di ampliare l’offerta sportiva con l’introduzione del beach volley, affidando a terzi la realizzazione di 5 campi, di cui due coperti, all’interno dell’area dello stadio comunale.

La realizzazione dei campi da gioco e delle attrezzature strumentali e utili per poter praticare la nuova disciplina sportiva sarà subordinata alla preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso gli uffici competenti del Comune. “Abbiamo accolto positivamente la richiesta pervenuta da Iride, – ha detto il vice-sindaco e assessore allo sport Leonardo Cappellini – sappiamo che anche in altri territori la disciplina del beach volley è una pratica sportiva molto diffusa con domande sempre più crescenti per poter avvicinarsi a questo sport che non è, come si potrebbe pensare, prettamente estivo ma da praticare in tutte le stagioni dell’anno. Conosciamo la forte vocazione sportiva del nostro territorio e siamo sicuri che anche questa nuova possibilità sarà accolta con favore da molti cittadini lastrigiani e non”.