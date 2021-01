“Si aprono la strada” con il flessibile e rubano le selle americane all’interno del maneggio

LASTRA A SIGNA – Non è la prima volta che succede. Certo è che anche questo furto ha provocato non poco sconcerto sia fra i proprietari della struttura, sia fra chi frequenta abitualmente il maneggio. Questa mattina, infatti, ne abbiamo incontrati alcuni, che ci hanno raccontato di quanto avvenuto ieri sera all’interno del Podere dell’Anselmo, […]

LASTRA A SIGNA – Non è la prima volta che succede. Certo è che anche questo furto ha provocato non poco sconcerto sia fra i proprietari della struttura, sia fra chi frequenta abitualmente il maneggio. Questa mattina, infatti, ne abbiamo incontrati alcuni, che ci hanno raccontato di quanto avvenuto ieri sera all’interno del Podere dell’Anselmo, a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa, dove sono state rubate delle selle americane, simili a quella della foto. Un danno non di poco conto, che ancora non è stato quantificato, visto che, oltre al valore delle selle stesse (il costo di ognuna si aggira intorno ai 500 euro), i ladri hanno utilizzato addirittura un flessibile per aprire la selleria, tuttavia, a quanto pare, senza provocare alcun rumore. Il maneggio si trova a pochi metri di distanza dall’agriturismo, a suo tempo “visitato” da malfattori così come la selleria.