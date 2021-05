Si arrabbia e urla per strada: intervento della Polizia e della Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Ha cominciato ad urlare arrabbiandosi in piazza Ginori richiamando l’attenzione dei passanti. E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 16, un uomo non riuscita a calmarsi e così alcuni passanti hanno sollecitato la presenza di Polizia e Polizia Municipale arrivati nel giro di pochi minuti. Poliziotti e agenti della Municipale hanno calmato l’uomo che non aveva precedenti. La scena non è passata inosservato perchè per calmare l’uomo per alcuni minuti è stata bloccata via Matteotti.