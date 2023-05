Si chiama “Free Little Library”: a Lastra a Signa arriva la “casetta” per lo scambio dei libri

LASTRA A SIGNA – Sabato maggio alle 11 in piazza Garibaldi sarà inaugurata una casetta di legno per lo scambio libri, una piccola biblioteca diffusa con la finalità di promuovere la lettura, aumentare le occasioni di incontro e socialità dei cittadini. E’ il progetto della “Little Free Library”, lanciato dal consigliere regionale Iacopo Melio che […]

LASTRA A SIGNA – Sabato maggio alle 11 in piazza Garibaldi sarà inaugurata una casetta di legno per lo scambio libri, una piccola biblioteca diffusa con la finalità di promuovere la lettura, aumentare le occasioni di incontro e socialità dei cittadini. E’ il progetto della “Little Free Library”, lanciato dal consigliere regionale Iacopo Melio che ha finanziato l’iniziativa e promosso l’installazione di altre casette simili in Toscana. Tutte le “Little Free Library” sono realizzate a mano utilizzando mobili di recupero dal falegname Paolo Angiolini, aiutato dalla volontaria Gioia Bandinelli, coinvolgendo i ragazzi dell’associazione Anffas di Poggibonsi, alla quale ha scelto di devolvere l’intero ricavato della sua manodopera per progetti riguardanti la disabilità.

“Abbiamo accolto volentieri la proposta di installazione di una casetta per lo scambio libri lanciata dal consigliere Melio che ringraziamo per questo bellissimo progetto, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – ringrazio anche l’ex insegnante Francesca Panzica per avere fatto da tramite e promosso attivamente l’idea sul nostro territorio. Ricordiamo che questa iniziativa è perfettamente in linea nostre azioni intraprese in questi anni per la promozione della cultura, della tutela ambientale e delle politiche giovanili e che ci era stata proposta anche dal consiglio comunale dei ragazzi circa un anno fa come progetto da attuare sul territorio”.

Lastra a Signa, fra l’altro, ha recentemente ricevuto il riconoscimento di “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura in collaborazione con Anci, come amministrazione che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. La casetta sarà a disposizione di tutti cittadini, chiunque potrà donare libri in buono stato, prendendone altri in prestito così da incentivarne lo scambio gratuito.