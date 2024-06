Si chiude con un doppio successo la stagione del Volley Club Le Signe: storica doppietta per la Under 18

SIGNA – A giugno inoltrato si è chiusa la stagione 2023-2024 dell’USD Volley Club le Signe e migliore epilogo di quello che poi si è verificaqto, la società del presidente Dania Fabiani non poteva certo pretenderla: la Under 18 ha centrato infatti una storica doppietta con la promozione in Prima divisione e la Coppa Biancorossa Under 18. La squadra guidata da Isabella Lotti, coadiuvata da Alice Bandini, ha conquistato due bellissimi traguardi, uno dei quali sfuggito lo scorso anno solo all’ultima partita e quindi raggiunto con maggiore soddisfazione. Nel giro di dieci giorni le ragazze hanno giocato in doppio incontro la finale dei play-off per la promozione in Prima divisione contro il Volley Vaiano Seconda divisione e, a seguire, la finale di Coppa Biancorossa Under 18, disputata a Signa affrontando il Volley Vaiano Under 18. Un doppio successo che premia il duro lavoro fatto durante la seƫmana in palestra dalle ragazze, che sono riuscite a superare e a risollevarsi anche nei momenti più difficili.

Un plauso va fatto quindi a coach Isabella Lotti che, con pazienza e attenzione, è riuscita, oltre che a livello tecnico, a far crescere le ragazze anche dal punto di vista caratteriale, aspetto che ha permesso loro di superare tutte le difficoltà incontrate durante la stagione. Anche la Under 14, guidata da Alice Bandini, ha ottenuto un ottimo risultato arrivando seconda nella Coppa Biancorossa di categoria, perdendo solo la finalissima contro Liberi e Forti, a dimostrazione della crescita ottenuta dal gruppo nel corso della stagione. La Under 16 ha disputato un buon campionato, avendo tuttavia riscontrato un po’ di difficoltà nella fase di Coppa. Infine la serie C, che ha sfiorato la fase dei Play-off promozione, qualificandosi terza in classifica, facendo comunque registrare un’annata di soddisfazione e di crescita per le ragazze, viste anche le numerose difficoltà incontrate a inizio stagione. “Tutto ciò – si legge in una nota – a dimostrazione del fatto che il Volley Club Le Signe lavora tantssimo con il proprio settore giovanile e cerca di fare del proprio meglio per la crescita delle atlete. Si è chiusa questa stagione, come detto, positivamente, ma a Signa si lavora già da tempo per la costruzione delle squadre della prossima stagione che, se le premesse sono queste, porterà ad altri successi”.