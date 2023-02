Si chiude la mostra sulle Shopping Bags al Design Campus

CALENZANO – Si chiude oggi martedì 28 febbraio la mostra “Iconic Shopping Bags” allestita presso il Lab Museo del Design di Calenzano. In esposizione ci sono circa 150 shopping bags in plastica e in carta che attraversano gli ultimi 50 anni della nostra storia e che con la loro presenza e i loro disegni raccontano l’evoluzione del negozio, il ruolo del brand acquistato negli ultimi tempi. Un viaggio che attraverso gli esemplari esposti a partire dal 1975 mostra come, insieme ai costumi, siano variati la grafica e i materiali di questo accessorio che accompagna da decenni i nostri acquisti. L’esposizione è organizzata da Fondazione Anna Querci per il Design presso il Museo del Design Lab. La mostra nasce dalla collezione di Anna Querci. La Fondazione Anna Querci per il Design detiene più di 250 esemplari provenienti da tutto il mondo; per mettere ordine in questa indagine potenzialmente travolgente della storia sociale e culturale, ha selezionato circa 120 pezzi significativi per sottolinearne l’evoluzione a partire dal 1975. La mostra è davvero un tuffo nella storia del costume ed è un viaggio piacevole da compiere sia per gli appassionati di design sia per i curiosi. “Iconic Shopping Bags” è visitabile il martedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.