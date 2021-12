Si chiude l’epoca della Gkn: oggi la firma dal notaio per il passaggio di proprietà

CAMPI BISENZIO – La giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, è comunque una data “storica” per il nostro territorio. Oggi, infatti, finisce l’era della Gkn Driveline Firenze e la fabbrica di componentistica per auto di Campi Bisenzio passa nelle mani di Francesco Borgomeo (nella foto). Questa mattina alle 10 è fissato l’appuntamento nello studio del […]

CAMPI BISENZIO – La giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, è comunque una data “storica” per il nostro territorio. Oggi, infatti, finisce l’era della Gkn Driveline Firenze e la fabbrica di componentistica per auto di Campi Bisenzio passa nelle mani di Francesco Borgomeo (nella foto). Questa mattina alle 10 è fissato l’appuntamento nello studio del notaio a Roma, fra lo stesso Borgomeo e l’attuale proprietà della Gkn, il fondo finanziario inglese Melrose per il passaggio di proprietà.

Una firma che arriva al termine di un percorso durante il quale Borgomeo, con il suo team di legali dello Studio Chiomenti e i professionisti delle società Deloitte, Gmr Partners e Decon Group, ha lavorato giorno e notte per chiudere un accordo “che dia un futuro concreto alla Gkn”. L’imprenditore, assunto infatti dalla vecchia proprietà come advisor, ha poi deciso di accollarsi l’azienda: stabilimento, macchinari, complesso dei lavoratori con l’obiettivo di cederla, entro sei mesi, al soggetto industriale che porterà avanti il percorso di reindustrializzazione che durerà dai 12 ai 24 mesi e che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali (non sono previsti licenziamenti per i dipendenti che da 422 sono scesi a 390). Due i soggetti di cui si parla: dopo la firma, probabilmente, Borgomeo annuncerà il futuro proprietario che, visti i settori in cui è già attivo dal punto di vista professionale, potrebbe essere il gruppo che lavora nell’ambito green.