Si Cobas: “Vertenza Mondo Convenienza, in mille alla manifestazione nel centro di Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – “Quasi mille persone, in una domenica sera di un fine luglio torrido”. questo il “bilancio” dei Si Cobas di Firenze e Prato in merito alla manifestazione che si è svolta ieri sera nel centro di Campi Bisenzio per la vertenza Mondo Convenienza. “A Mondo Convenienza – scrivono su Facebook -non c’è è […]

CAMPI BISENZIO – “Quasi mille persone, in una domenica sera di un fine luglio torrido”. questo il “bilancio” dei Si Cobas di Firenze e Prato in merito alla manifestazione che si è svolta ieri sera nel centro di Campi Bisenzio per la vertenza Mondo Convenienza.

“A Mondo Convenienza – scrivono su Facebook -non c’è è più soltanto una vertenza sindacale. A Mondo Convenienza si lotta per un futuro diverso. Per un lavoro diverso. Per il diritto a una vita più bella. Per tutti. È ancora dura e sarà ancora lunga. Ma il corteo di ieri è una conferma: possiamo vincere. Perché c’è qualcosa che sfugge al nemico in questa vertenza. O forse più di una. È quello che ha fatto la resistenza ai dieci giorni di assedio militare e sgomberi in via Gattinella. Che fa viaggiare la lotta come un virus tra i piazzali Mondo Convenienza da nord a sud. Che porta al presidio studenti e pensionati. Che rende per molti le aiuole strette di via Gattinella il posto più bello in cui volere stare, rinunciando a ferie e viaggi programmati”.

“Ce lo dobbiamo ripetere. Possiamo vincere. La lotta – concludono – non ha nulla da temere. Perché ha già affrontato tutto. Possiamo vincere. Gridiamolo forte. A chi dice “avete ragione” ma “tanto non cambierà”, “non si può vincere”. Anche a loro sfugge qualcosa. Non capiscono oppure non vogliono capire. Sono gli unici di cui ci dobbiamo preoccupare”.