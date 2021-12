Sì del MiC a finanziamento per il Franchi, Giani: “Decisione che onora grande opera”

FIRENZE – “Una gran bella notizia, una decisione che rende onore a un’opera architettonica di straordinario valore e dà una prospettiva all’attività sportiva della città”. Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha commentato l’annuncio ufficiale dell’assegnazione dei 95 milioni da parte del Ministero della cultura per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

“Pier Luigi Nervi fu una grande dell’ingegneria e dell’architettura – ha aggiunto Giani – e lo stadio fiorentino, per la sua originalità e per il suo carattere innovativo, fu la prima opera che segnalò il suo talento progettuale. Seppe coniugare raffinatezza estetica e rigore strutturale con le eleganti e ardite strutture in cemento armato che ancora caratterizzano, in maniera unica, questo impianto”.

“Sono perciò particolarmente lieto di sapere che l’opera è stata inserita nei progetti cui verranno destinati i fondi dedicati al patrimonio culturale del Recovery Fund: non solo un’attestazione del suo valore architettonico, ma condizione per garantirne la rifunzionalizzazione. E’ un doppio riconoscimento per la Toscana – ha concluso Giani -, per il suo patrimonio culturale e per la sua attività sportiva. Adesso mi terrò in costante rapporto con la Fondazione Cassa di Risparmio, che avrà il compito di monitorare il percorso del finanziamento degli interventi, per assicurarmi che siamo rispettati i tempi dei vari passaggi”.