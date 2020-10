SI e Per Sesto “ancora polemiche da parte di PD e Sesto Bene Comune nei confronti della Giunta”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo purtroppo letto dell’ennesima polemica, davvero poco comprensibile a dire il vero, da parte del Partito Democratico e Per Sesto bene Comune nei confronti della Giunta. Durante la seduta della Terza commissione tenutasi ieri ci è stato illustrato il progetto che il nostro Comune presenterà nell’ambito del bando Toscana Carbon Neutral sulla scorta dell’indicazione data in luglio dal Consiglio comunale”. Ad affermarlo in una nota congiunta il capogruppo di Per Sesto Andrea Guarducci e il capogruppo di Sinistra Italiana Jacopo Madau.

“L’assessore Bicchi, illustrando gli atti, non solo non ha smentito l’indirizzo votato dal Consiglio di privilegiare gli interventi del progetto sul parco della Piana, – dicono Guarducci e Madau – sopratutto sulle aree di margine, ma, anzi, ha ricordato come il progetto preveda una nuova infrastruttura ciclabile e tante nuove piantumazioni proprio a ridosso della Mezzana-Perfetti-Ricasoli, proprio sul margine nord del Parco della Piana. In questi anni la nostra Amministrazione ha partecipato a decine di bandi e ottenuto svariati milioni di euro per progetti di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile. Accusare di poca attenzione una giunta che ha scongiurato la realizzazione di aeroporto e inceneritore, introdotto il porta a porta ottenendo incrementi significativi di differenziato, potenziato la rete ciclabile come mai avvenuto prima, azzerato la plastica e portato il km 0 nelle mense, solo per citare alcuni dei risultati ottenuti, è oggettivamente estraneo alla realtà e davvero poco credibile.

Viene a chiedersi allora a che gioco stiano giocando PD e Per Sesto Bene Comune che nelle ultime settimane paiono intenti soprattutto ad attaccare a forza di comunicati la Giunta senza avanzare proposte né affrontare il vero merito delle questioni. Crediamo sarebbe molto più utile, partendo dall’ottimo lavoro fatto finora, in particolare sulle tematiche ambientali e dell’economia circolare, avviare un approfondito dibattito sul futuro della nostra città, come anche proposto dal sindaco, invece che voler cercare a tutti i costi e in modo poco comprensibile elementi di dissenso e di polemica sul governo attuale di Sesto”.