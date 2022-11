Si era smarrita e vagava sull’autostrada A/1: cagnolina salvata da una pattuglia della Polstrada

FIRENZE – Vagava sull’autostrada A/1 quando una pattuglia della Polstrada di Firenze l’ha rintracciata, dopo diverse telefonate alla Centrale Operativa che segnalavano la presenza di un cagnolino smarrito e impaurito nel tratto che va da Firenze Sud all’Impruneta. I poliziotti hanno visto una cagnolina marrone di piccola taglia che si aggirava nei pressi dell’area di servizio “Bisenzio Est” terrorizzata dal traffico in arrivo. Una volta messa in sicurezza la corsia di accesso all’area di servizio, per evitare che scappasse nel bel mezzo dell’autostrada, gli agenti si sono avvicinati e, con un po’ di diffidenza dovuta allo spavento, si è lasciata accarezzare e portare in braccio all’interno dell’area di servizio per essere sfamata e dissetata. Grazie ai dati rinvenuti sul collare hanno scoperto che si chiamava Pulce, una femmina di razza segugio italiano, e hanno rintracciato il suo padrone, che si è precipitato sul posto per riportarla finalmente a casa, nella zona di Scandicci. L’uomo ha ringraziato di cuore la Polizia Stradale, che la scorsa settimana, con 93 pattuglie, ha effettuato 64 interventi di soccorso, rilevato 13 incidenti rilevati, di cui 3 con feriti e 10 con soli danni ai mezzi, ritirato 21 patenti, decurtato 816 punti, contestato 351 sanzioni di cui 17 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 10 per l’uso di cellulari alla guida e 19 per guida sotto l’effetto dell’alcool.