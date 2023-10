Si fanno in quattro per lo spostamento della Guardia medica: dal 2 ottobre è in via Sanzio. Gli orari e il numero da chiamare

CAMPI BISENZIO – Si sono fatti in quattro per lo spostamento della Guardia medica da via Saffi, sede della Misericordia di Campi Bisenzio, nei nuovi locali di via Raffaello Sanzio 20/22. In quattro perchè si tratta di un’operazione che ha coinvolto Comune di Campi Bisenzio, Misericordia di Campi Bisenzio, Farmapiana e Asl Toscana Centrovia Raffaello […]

CAMPI BISENZIO – Si sono fatti in quattro per lo spostamento della Guardia medica da via Saffi, sede della Misericordia di Campi Bisenzio, nei nuovi locali di via Raffaello Sanzio 20/22. In quattro perchè si tratta di un’operazione che ha coinvolto Comune di Campi Bisenzio, Misericordia di Campi Bisenzio, Farmapiana e Asl Toscana Centrovia Raffaello Tutto questo a partire da lunedì 2 ottobre. “Un importante passo in avanti – si legge in una nota – nella volontà di offrire un’assistenza medica di qualità e accessibile ai nostri cittadini. La nuova Guardia medica, infatti, è stata progettata per fornire un servizio di salute primaria efficiente, garantendo cure mediche immediate e appropriate per coloro che ne hanno bisogno”. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha condiviso così la propria soddisfazione: “Questa struttura è il risultato del costante impegno a migliorare l’accesso alle cure sanitarie nella nostra comunità e un importante esempio di collaborazione fra associazioni e società del territorio. Si ringrazia Farmapiana e la Misericordia di Campi Bisenzio per la loro cooperazione e il loro contributo nel rendere possibile la realizzazione di questo progetto che rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire un futuro più sano e sicuro per la nostra comunità”.

“Quello che vedremo a partire dal 2 ottobre – ha detto il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – è il frutto della collaborazione avviata con Farmapiana nei mesi scorsi quando è stato inaugurato il Presidio sanitario permanente in via Sanzio. Un progetto che non è stato abbandonato, ma che abbiamo voluto agevolare, nel segno della continuità e al tempo stesso di una costante offerta di nuovi servizi ai cittadini, spostando proprio qui il servizio di Guardia medica che dal 2015 si svolgeva presso la nostra sede di via Saffi. Desidero quindi esprimere la mia soddisfazione personale e quella della Misericordia per questa nuova opportunità, che permetterà ai medici di svolgere il loro lavoro in un ambiente consono e centrale del territorio, ringraziando Comune, Farmapiana, Società della Salute e Asl Toscana centro per la preziosa collaborazione. Ringrazio lo staff tecnico della Misericordia per il supporto dato nella realizzazione dello spostamento della Guardia medica”.

“Questa novità – ha aggiunto il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca – nasce dalla proficua integrazione fra pubblico e provato in cui Farmapiana recita un ruolo importante. Tutto questo nell’ottica della coesione e dell’unione fra tutte le componenti sociali della città e in modo da offrire ai cittadini tutti i servizi di cui hanno bisogno. Con un ringraziamento particolare anche da parte mia a tutti i dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

“Il trasferimento della sede – ha concluso il direttore della zona distretto fiorentina nord ovest, Andrea Francalanci – rappresenta un valore aggiunto per la posizione di prossimità anche di altri servizi importanti. La scelta rientra tra gli obiettivi di potenziare i servizi sul territorio mettendo i cittadini al centro, come previsto anche per il servizio di continuità assistenziale dalla recente riforma” . Il servizio di Guardia medica presso il Centro di continuità assistenziale si attiva telefonando al numero unico 0573 454545 tutti i giorni dalle 20 alle 8; sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20 e nei prefestivi feriali dalle 10. Si ricorda che nei casi di urgenza/emergenza dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza 112.