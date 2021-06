Si intestavano auto per darle in uso ad altri: multati per oltre 110.000 euro.

FIRENZE – Con il pretesto di un’attività di compravendita di auto, un cittadino macedone e uno italiano, residenti nella provincia di Firenze, si erano intestati (separatamente) oltre 200 autovetture, che in realtà erano utilizzate da altri, anche per commettere reati di varia natura. Durante il consueto controllo sul commercio di veicoli, però, la Polizia Stradale di Firenze è riuscita, nei giorni scorsi, a scoprire i due prestanome e individuare 201 auto, anche di elevato valore economico, tutte a loro intestate ma in uso ad altre persone, tra le quali anche chi le utilizzava per trasportare droga. Sono scattate, quindi, 201 contravvenzioni da 543 euro l’una, per un importo complessivo di quasi 110.000 euro, da pagare entro i canonici 60 giorni, mentre i veicoli verranno cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico. Ma le ricerche dei poliziotti non si sono fermate qui: le due persone sono risultate, tra l’altro, prive di autorizzazione alla vendita e al noleggio di veicoli e, per questo, ulteriormente contravvenzionati per altri 6.000 euro.