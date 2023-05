Si nasconde sotto il Ponte all’Indiano per “confezionare” le dosi di cocaina: arrestato dai Carabinieri

FIRENZE – Nel corso della notte, durante una serie di servizi di controllo del territorio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, nel transitare in via del Cavallaccio, sotto il Ponte all’Indiano, ha notato la presenza di un uomo “accovacciato” vicino a una delle colonne intento a confezionare piccoli involucri e che, alla vista dell’auto, ha cercato di occultare e contestualmente di disfarsi di un contenitore sferico lanciandolo poco lontano da dove si trovava. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di controllare meglio, recuperando sia il contenitore che quanto già confezionato, appurando che gli involucri – nove – contenevano sostanza di colore bianco, rispondente verosimilmente a cocaina. Non a caso, una volta perquisito è stato trovato in possesso di tutto l’occorrente necessario per il confezionamento della droga consistente in bilancino di precisione, rotolo carta stagnola, bustine in plastica e un cellulare. I successivi accertamenti fatti sulla sostanza hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 7,53 grammi. L’uomo aveva con sé anche 100 euro, con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio. Il 23enne, originario del Marocco, con vari reati già sulle spalle, è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.