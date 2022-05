Sì parco No aeroporto e inceneritore, nuova pista: appello al sindaco e alla giunta: “Non cedete alle pressioni e alle promesse…”.

CAMPI BISENZIO – “Non cedere alle pressioni e alle promesse del presidente della Regione e del sindaco metropolitano”: questo, in materia di nuova pista dell’aeroporto, l'”appello” che la lista Sì Parco No Aeroporto e No Inceneritore, per voce della consigliera Simona Pizzirusso, rivolge al sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e alla sua giunta. “Abbiamo letto e seguito con attenzione le ultime notizie che confermano l’approvazione da parte di Enac della nuova pista dell’aeroporto di Firenze, – spiegano in una nota – la variazione di pochi gradi di inclinazione rispetto alla attuale pista, e la promessa di compensazioni e interventi sul territorio sembrano far vacillare il fronte e la compattezza di quei sindaci che, in rappresentanza della volontà dei cittadini che li hanno eletti o confermati, avevano espresso in passato, anche con azioni legali, la loro contrarietà alla devastazione del Parco Della Piana, per fare posto a un nuovo aeroporto, inutile, dannoso e sicuramente impattante per il territorio e soprattutto per Campi Bisenzio”. Entrando poi nel merito della questione, “vista la bozza fatta circolare della nuova pista e consapevoli che tutto il territorio di Campi Bisenzio sarà coinvolto dall’aumento del traffico aereo, dall’inquinamento acustico e dallo smog, sia in decollo che in atterraggio, – aggiungono – chiediamo al sindaco e alla giunta il rispetto di quanto scritto nel programma elettorale del 2013 e del 2018 e di non cedere alle pressioni e alle promesse di cui sono prodighi in questo momento il presidente della Regione e il sindaco metropolitano. Da parte nostra ribadiamo la necessità della messa in sicurezza dell’attuale aeroporto, la necessità di un collegamento rapido e efficiente con l’aeroporto di Pisa e che non vengano sprecati altri denari pubblici che andrebbero invece destinati alla scuola, alla sanità e alle opere infrastrutturali che veramente occorrono”.