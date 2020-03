Sì Parco-No aeroporto e inceneritore: “Pur nella complessità del momento, avanti tutta con il Parco della Piana”

CAMPI BISENZIO – Ci tengono a premettere che il momento è estremamente difficile e che il loro principale pensiero, oltre a un caloroso ringraziamento, va a tutti gli operatori sanitari attualmente in prima linea. Il pensiero è quello della lista civica Sì parco-No aeroporto e inceneritore: “Ma anche alle associazioni attive sul territorio (Fratellanza Popolare, Misericordia e Pubblica Assistenza (rigorosamente in ordine alfabetico) – spiegano in una nota – che, pur in mezzo a tante difficoltà, mai in precedenza affrontate, hanno continuato a svolgere la loro funzione sociale, con presenza costante e determinazione”. Il loro grazie, infine va a paesi come Cuba e Albania, “che hanno inviato operatori sanitari in supporto e aiuto del nostro paese”. E alla comunità cinese “che si è attivata e ha contribuito a far arrivare mascherine, ventilatori polmonari e altre attrezzature che sono state immediatamente distribuite alle associazioni del territorio e agli ospedali”. In questo periodo così complesso “accadono però anche cose belle e di rilievo – aggiungono – a cui va dato il giusto risalto. Dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi per il nuovo aeroporto di Firenze, è di ieri la notizia che lo stesso Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione presentato da QTermo contro la sentenza con cui in precedenza era stata annullata l’autorizzazione alla costruzione dell’inceneritore di Case Passerini. Ci eravamo prefissati tre obiettivi: no al nuovo aeroporto, no all’inceneritore di Case Passerini, sì al Parco della Piana e i primi due sono stati ampiamente raggiunti”. “Da oggi in poi – concludono – ci concentreremo affinché si proceda alla realizzazione del Parco della Piana, spronando l’amministrazione pubblica a compiere gli atti necessari e trovare con le altre amministrazioni comunali coinvolte adeguate sinergie e condivisione di idee e programmi. E lo faremo con convinzione, dando pieno mandato alla nostra consigliera Simona Pizzirusso e agli altri consiglieri del nostro gruppo consiliare, di cercare anche tra le altre forze politiche condivisione e unità di intenti”.