“SI Parte!”: dall’aeroporto alla Gkn, al circolo Rinascita la festa di Sinistra Italiana Toscana

CAMPI BISENZIO – “SI Parte!”: prende il via oggi, mercoledì 22 settembre, alle 18 la festa regionale di Sinistra Italiana Toscana, in programma fino a domenica 26 al circolo Arci Campi Rinascita in piazza Matteucci a Campi Bisenzio. Politica, gastronomia, intrattenimento: tante le opportunità per partecipare. Si inizia con un dibattito di stretta attualità per il territorio campigiano ma anche per tutta la Piana e ovviamente la nostra regione: “Nuovo aeroporto, no grazie. Quali infrastrutture per la Toscana?”. Saranno presenti Maria Campese, responsabile nazionale trasporti e infrastrutture Sinistra Italiana, Silvia Noferi, consigliera regionale M5S, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, Enrico Cortignani, segreteria Sinistra Italiana Campi Bisenzio, modera Maurizio Bruschi, presidente assemblea metropolitana di Firenze Sinistra Italiana. A seguire, alle 20, cena a sostegno dei lavoratori della Gkn (per prenotazioni telefonare al numero 3475436594). Alle 21, invece, si parlerà di “Profitti globali e licenziamenti locali: quali leggi per tutelare i lavoratori?”, a cui saranno presenti rappresentanti della Rsu Fiom della Gkn e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze e Prato.