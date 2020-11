SI, Per Sesto, Gruppo Misto “L’area ex Cavet sarà resa maggiormente fruibile”

SESTO FIORENTINO – “Nonostante l’emergenza sanitaria l’attività di manutenzione sulle strade e i marciapiedi del nostro Comune è andata avanti, anche con interventi importanti come quello di viale Pratese”. Ad affermarlo sono Jacopo Madau (Sinistra Italiana), Andrea Guarducci (Per Sesto) e Antonio Sacconi (Gruppo Misto). “L’area ex cavet, – dicono i consiglieri dei gruppi di […]

SESTO FIORENTINO – “Nonostante l’emergenza sanitaria l’attività di manutenzione sulle strade e i marciapiedi del nostro Comune è andata avanti, anche con interventi importanti come quello di viale Pratese”. Ad affermarlo sono Jacopo Madau (Sinistra Italiana), Andrea Guarducci (Per Sesto) e Antonio Sacconi (Gruppo Misto). “L’area ex cavet, – dicono i consiglieri dei gruppi di maggioranza – in attesa della definitiva trasformazione legata all’arrivo della linea tramviaria, sarà così messa in sicurezza e resa maggiormente fruibile, restituendo uno spazio importante al quartiere”.

“La sistemazione dell’area ex cantiere Cavet era attesa da tempo – spiega Sacconi – A lavori già affidati e iniziati, riguardanti principalmente il piazzale lato via Giusti, è stato possibile grazie all’interlocuzione con gli assessori Kapo e Kalmeta con i tecnici del Comune estendere gli interventi anche all’intero tratto di strada da via Giusti a via Donizetti. In particolare si è cercato di coniugare l’esigenza di rendere più sicuro quel tratto di strada, vista la vicinanza con la scuola Radice, con le risorse disponibili, tenuto anche conto che si tratta comunque di una sistemazione temporanea perché l’area, con il progetto della tranvia, è destinata a diventare un parcheggio scambiatore”.