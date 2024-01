Si presenta alla guardia medica e litiga con la dottoressa: denunciata dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione di San piero a Ponti sono intervenuti ieri sera presso la sede della guardia medica a Campi Bisenzio dove era stata segnalata una lite. Nella circostanza, il medico di turno ha riferito si è presenata una paziente conosciuta per richiedere la prescrizione di un farmaco. Ma la dottoressa, già conoscendo la paziente per alcuni episodi successi in passato, le ha impedito l’accesso chiudendo la porta ingresso. L’altra, però, ha tentato di ostacolarla, provocandole una contusione a una spalla. Trasportata presso l’Ospedale di Careggi in codice verde per le cure del caso, è stata costretta a interrompere il servizio notturno di guardia medica. La donna, un’italiana di 50 anni, è stata denunciata per ipotesi di colpevolezza del reato di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.