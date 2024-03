Si ride e si balla al Teatro delle Arti per la “Giornata internazionale della donna”

LASTRA A SIGNA – Venerdì 8 marzo, alle 21, al Teatro delle Arti i Sacchi di Sabbia presentano la comicità esplosiva di Aristofane e il duo femminile dall’anima disco-punk Wunder Tandem apre le danze con una fisarmonica e una batteria. Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica commedia del mondo. Oggi non è più in repertorio, nessuno la mette in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo: un mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra, insomma un’utopia, innescata dalla miccia formidabile dell’eroismo comico, capace di stravolgere, inventare e dominare. È la storia di Diceopoli, il contadino che, stufo della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa. A distanza di 2500 anni, la commedia continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è marcio? E se sì, si può rifondarlo, immaginarne uno nuovo? Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, eleganti e osceni, anarchici e civili? Si può amare il proprio pubblico e al tempo stesso insolentirlo beffardamente? Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante accademico, proverà a rispondere, nell’unica maniera possibile: continuare ad interrogare questo antico gioiello comico.

A seguire apre le danze il duo Wunder Tandem dall’anima disco-punk: due voci, una fisarmonica e un drum set, pronte a infiammare il palco. Pioniere del suono drum’nfisa, creano i loro mashup mescolando insieme grandi hit e tormentoni in modo caustico e imprevedibile. Wunder Tandem nasce nel 2020 dall’incontro delle attrici e musiciste Wunder M e Wunder F (alias Gattina). Il progetto parte dalla sfida di riarrangiare, mescolare e manipolare suoni e canzoni come DJ con un’insolita formazione di fisarmonica, mini batteria e due voci. Costumi tigrati fucsia, parrucche e una buona dose di caustica ironia, hanno contribuito a creare i due eccentrici personaggi, onorando la promessa di mantenere la loro identità totalmente anonima e di essere libere di dire e fare tutto ciò che passa loro per la testa. Propongono un concerto eccentrico, divertente e capace di fare ballare. Nel foyer del teatro, dalle 19 si inaugura la mostra L’Arno. La Collettiva Fotografica con cui alcuni soci del Circolo Fotografico Fermoimmagine esplorano il fiume che attraversa tutta la Toscana dalla sorgente alla foce, panorami, scorci curiosi, punti di vista suggestivi. Cappello poetico curato dall’Artigianascrittora Giovanna Vannini. (fino al 29 marzo). Info: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – Sms / WhatsApp 371 1152940 – www.teatropopolaredarte.it. Orari biglietteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 16, venerdì di spettacolo dalle 20. Biglietti intero 15 euro, ridotto 13 euro. Prevendite on line su www.ticketone.it e nei punti vendita circuito Boxoffice Toscana.