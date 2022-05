Si rifanno asfalto e marciapiedi: lunedì 9 maggio partono i lavori in via Trento, entro giugno la conclusione

CAMPI BISENZIO – Prenderanno il via lunedì 9 maggio i lavori di riqualificazione di via Trento che si svolgeranno in più fasi e si concluderanno entro il prossimo 30 giugno. Riqualificazione che riguarda il manto stradale nei tratti indicati e i relativi marciapiedi. Pertanto, per svolgere i suddetti lavori saranno istituiti i seguenti provvedimenti di circolazione, anche questi suddivisi in fasi, per limitare i disagi alla cittadinanza: fase 1) divieto di sosta su entrambi i lati della strada, in via Trento, nel tratto compreso fra via della Nave e il civico 691 di via Trento, con contestuale restringimento della carreggiata istituzione del senso unico alternato in via Trento, nel tratto compreso fra via della Nave e il civico 691 di via Trento; fase 2) divieto di transito e sosta, su entrambi i lati della strada, in via Trento, nel tratto compreso fra il civico 633 e il confine con il Comune di Firenze; fase 3) divieto di sosta su entrambi i lati della strada, in via Trento, nel tratto compreso fra il civico 308 e il civico 249/B, con contestuale restringimento della carreggiata; istituzione del senso unico alternato in via Trento, nel tratto compreso fra il civico 308 e il civico 249/B; fase 4) divieto di transito e sosta, su entrambi i lati della strada, in via Trento, nel tratto compreso fra via Pistoiese e via del Fosso Secco; divieto di transito e sosta, su entrambi i lati della strada, esclusi i veicoli dei residenti, di Polizia e di soccorso nella strada di collegamento fra piazza Costituzione e via Trento: istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i veicoli dei residenti, nella strada di collegamento fra piazza Costituzione e via Trento; fase 5) divieto di transito e sosta, su entrambi i lati della strada, in via Trento, nel tratto compreso fra via delle Molina e via del Fosso Secco.