Si ritrovano 50 anni dopo la maturità

CALENZANO – I diplomati del 1974 della quinta G dell’Istituto Tecnico per geometri all’epoca Galileo Galilei oggi Gaetano Salvemini di Firenze, si sono ritrovati nei giorni scorsi a condividere una serata di ricordi della “notte prima” della maturità al ristorante Parco Ragnaia di Carraia. Si sono ritrovati 50 anni dopo Marco Ardia, Stefano Balleggi, Fabrizio Bigazzi, Claudio Cai, Andrea Capuzzello, Massimo Ceccovecchi, Ubaldo Chiaramonti, Stefano Chiarusi, Loris Corti, Silvio Gallo, Franco Frilli, Stefano Giusti, Sandro Gensini, Tiziano Luciani, Alberto Magni, Roberto Nuti, Franco Paolieri, Marco Pinelli, Alberto Quondamcarlo e Antonella Peruzzi con Tiziano Turini in diverse sezioni della stessa scuola. Nel gruppo originario della scuola non erano presenti quattro ex studenti deceduti negli anni e ricordati con affetto da tutti i presenti.

Al termine la foto di rito per immortalare la serata e l’appuntamento per ritrovarsi ancora a settembre prossimo nella sede dell’Istituto geometri in via Giusti a Firenze per incontrare la dirigenza il corpo insegnante e gli studenti neo iscritti.