Si scontra con uno scooter: alla guida dell’auto senza patente. Era già successo, denunciato dalla Municipale

CAMPI BISENZIO – Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre la pattuglia di pronto intervento della Polizia municipale campigiana ha rilevato un incidente all’altezza della rotatoria tra via fratelli Cervi e via Parco Strada Marinella. Due i veicoli coinvolti: una Fiat Panda (guidata un cittadino nordafricano di 20 anni) e uno scooter Piaggio (guidato invece da un italiano di 59 anni, trasportato in ospedale con contusioni multiple). Nel corso dei controlli gli agenti hanno accertato che il conducente dell’auto era sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita. E’ risultato, inoltre, che lo stesso era già stato sanzionato negli ultimi due anni per lo stesso illecito. L’uomo è stato quindi denunciato per aver violato l’articolo 116 del Codice della strada per reiterazione nella guida senza patente (la recidiva biennale non è stata depenalizzata e prevede anche l’arresto fino a un anno). Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che non era in regola col permesso di soggiorno ed è stato denunciato ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione