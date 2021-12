Si scrive Natale, si legge Campi Bisenzio: Fare Centro Insieme si conferma ancora una volta un CCN vincente

CAMPI BISENZIO – Si scrive Natale, si legge Campi Bisenzio. Dopo lo stop forzato del 2020, quest’anno il Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” ha realizzato un calendario di appuntamenti e di iniziative natalizie con i fiocchi. Iniziative che animano il centro di Campi e la zona di Villa Montalvo, grazie al “Mondo di Babbo Natale” (che domenica scorsa ha registrato oltre duemila ingressi), realizzato proprio all’interno di una porzione della villa, e che dal 13 novembre e fino al 6 gennaio “riempiono” di luci e di colori il periodo delle festività.

Di tutto questo, ma anche delle prospettive e di che momento sta vivendo il commercio campigiano, ne abbiamo parlato con Christian Domizio, presidente di “Fare Centro Insieme”, e Patrizia Lombardi, che del CCN è il direttore commerciale (insieme nella foto mentre del direttivo fanno parte anche Cinzia Danti, Matteo Gori e Alberto Piras). “Il bilancio fino a oggi – dice Domizio – è sicuramente positivo, dopo un inizio un po’ a rilento anche a causa del maltempo. Ma il programma che abbiamo realizzato è sotto gli occhi di tutti ed è stato pensato per creare le condizioni perché anche le attività commerciali ne potessero trarre giovamento. Ne è un’ulteriore dimostrazione il successo che sta ottenendo il “Mondo di Babbo Natale”, per il secondo a Villa Montalvo, grazie anche alla preziosa collaborazione con Celeste Carnesecchi che di questo progetto è l’anima”. Con tanto di trenino che permette a grandi e piccoli di spostarsi dal centro a Villa Montalvo e viceversa in modo da tuffarsi nell’atmosfera natalizia e dedicarsi ai propri acquisti all’interno del Centro Commerciale Naturale.

Non a caso, “Fare Centro Insieme”, una quarantina gli associati, una crescita costante in questi otto anni, ovvero da quando è nato ufficialmente, è sempre stato un CCN “sui generis”, ovvero andando oltre le classiche luminarie e “trasmettendo al tempo stesso – aggiunge Domizio – l’idea di fare uscire i commercianti dalle loro botteghe creando un progetto comune e condiviso, coinvolgendo tutte le componenti del territorio, anche quelle del mondo associativo. Noi, infatti, restiamo dell’idea che più “siamo” dentro una comunità, grazie all’impegno di tutti, e più c’è interazione e migliori sono i risultati. Da un lato per chi con il commercio e con la propria attività ci vive e dall’altro per la qualità della vita di tutti i cittadini”.

Due, fra gli altri, gli esempi significativi come ha ribadito Patrizia Lombardi: “L’esperimento di “Campi in gioco” si può già considerare un successo, senza dimenticare che tutto il ricavato della vendita andrà in beneficenza alle scuole di Campi. E, quando parliamo di “squadra”, mi preme ricordare che anche quest’anno Fedele Fante, del consorzio “Over Clean”, ha donato ai propri dipendenti, come regalo di Natale, una serie di buoni spesa da utilizzare nei negozi associati con “Fare Centro Insieme”. Con la speranza che anche altre aziende facciano lo stesso in futuro”.

E visto che il 25 dicembre si sta avvicinando, anche oggi e domani, sabato 18 e domenica 19 dicembre, nel centro di Campi ci sono tante opportunità per respirare quella che è la magia del Natale: mercatino dell’artigianato, pista sul ghiaccio, giostre per i più piccoli, cannone sparaneve, negozi sempre aperti, andata e ritorno per il centro di Campi verso il “Mondo di Babbo Natale” da Villa Montalvo (orario continuato dalle 10 alle 18.45, info e costi su www.ilmondodibabbonatale.com). E il 24, vigilia di Natale, si ripete.