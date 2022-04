Si scrive “raccolta”, si legge solidarietà: i tanti modi di aiutare della Pubblica Assistenza di Campi

CAMPI BISENZIO – La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, grazie alla generosità dei cittadini, delle scuole campigiane dell’Istituto comprensivo Margherita Hack e al paziente lavoro dei propri volontari, come spiega Paolo Del Perugia, consigliere dell’associazione con delega alla solidarietà, sta sostenendo una serie di progetti di solidarietà nei confronti di alcune realtà “che in questo momento hanno particolare bisogno di supporto”. Alcuni esempi: “Fra la metà di marzo e i primi di aprile sono stati consegnati al centro di raccolta Anpas di Galleno più di 2.000 chilogrammi di aiuti per la popolazione ucraina, questa settimana abbiamo depositato circa 350 chilogrammi di materiale nel container che, insieme agli aiuti provenienti da numerose altre associazioni di tutta Italia, partirà a fine aprile per i campi di accoglienza della popolazione Saharawi nel deserto algerino; ancora: abbiamo consegnato 350 chilogrammi di materiale al centro di accoglienza dei rifugiati gestito con grande determinazione da don Biancalani a Pistoia. Progetti impegnativi che però non ci hanno distratti e non ci distraggono dall’essere presenti anche sul territorio campigiano; infatti la settimana prossima riapriremo in presenza (finora era aperto solo on line a causa del Covid) lo sportello di ascolto per le famiglie in difficoltà che è parte integrante della rete che fa capo al Centro di distribuzione cittadino”.