Si sono conclusi i lavori allo stadio del Bisenzio. L’amministrazione: “Una struttura rinnovata restituita ad atleti e cittadini” 

SIGNA – Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione allo stadio del Bisenzio. “Un importante intervento dell’amministrazione comunale – si legge in una nota – che ha visto prima la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e, in seguito, la ristrutturazione della tribuna e della copertura”. “Sono finalmente arrivati alla conclusione i lavori alle tribune dello Ssadio del Bisenzio. Un intervento importante che restituisce alla cittadinanza e alle funzioni sportive non solo una semplice tribuna, ma un monumento vincolato di grande valore storico e culturale, – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore alle opere pubbliche Andrea Di Natale – i lavori, che hanno visto un miglioramento strutturale delle colonne e la demolizione e completa sostituzione della precedente copertura con una molto più leggera in legno lamellare, hanno rimosso gli appesantimenti realizzati nel corso dei decenni, restituendo all’edificio l’eleganza originaria. Con questo intervento abbiamo risanato un’altra ferita del nostro patrimonio edilizio e storico”. L’intervento, già finanziato dal bilancio comunale per circa 400.000 euro, è stato recentemente candidato dall’amministrazione a un bando regionale per il recupero delle strutture sportive: “Risultiamo nella graduatoria dei progetti finanziati dal bando regionale – concludono – e questo finanziamento ci consentirà di liberare risorse per nuovi investimenti sul territorio”.