Si stacca un ornamento dalla finestra del circolo di Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – A volte anche passare su un marciapiede può essere pericoloso. Uno stucco presente sulle finestre del circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso, si è staccato dal posto precipitando sul marciapiede; per fortuna in quel momento nessuno si trovava a passare di lì altrimenti il fatto sarebbe stato ben più grave. Ora quello stucco, quel pezzo di ornamento caduto sul marciapiede non è stato neppure tolto, resta a ricordare il momento della caduta, ma è stato solamente spostato. Un segnale, quello della parte di ornamento che si stacca dal muro, che dovrebbe fare pensare alla manutenzione di questa struttura (per i sestesi gli ex Macelli) dove all’interno si trovano non solo un circolo, ma anche una farmacia e dove il passaggio delle persone è frequente. E.A.