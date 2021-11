Si torna in campo: il punto sui giovani e i giovanissimi del Santo Stefano Basket

CAMPI BISENZIO – Dopo il lungo stop, sono ripresi i campionati di Minibasket del Santo Stefano: “Un’occasione – spiegano dalla società campigiana – per i nostri giovani atleti per prendere dimestichezza con il basket giocato e con gli avversari. Esordio positivo anche per l’Under 15. L’Under 14 si riscatta subito dalla sconfitta nell’esordio”. Scoiattoli Big: l’impegno porta la vittoria I nostri […]

CAMPI BISENZIO – Dopo il lungo stop, sono ripresi i campionati di Minibasket del Santo Stefano: “Un’occasione – spiegano dalla società campigiana – per i nostri giovani atleti per prendere dimestichezza con il basket giocato e con gli avversari. Esordio positivo anche per l’Under 15. L’Under 14 si riscatta subito dalla sconfitta nell’esordio”.

Scoiattoli Big: l’impegno porta la vittoria

I nostri Scoiattoli ci regalano una prestazione molto positiva e matura che porta in dote una bella vittoria.

Scoiattoli Small: festa di sport con Fucecchio e Altopascio

Domenica scorsa il gruppo ha partecipato alla Festa Minibasket a Fucecchio. Una festa di sport dove i nostri bimbi hanno potuto giocare un intero pomeriggio con grande entusiasmo insieme ai bambini di Fucecchio e Altopascio.

Esordienti: vittoria con Folgore Fucecchio

Sabato scorso gli Esordienti hanno affrontato Folgore Fucecchio in casa a Spazio Reale. Partita vivace e divertente. Un applauso agli avversari e complimenti ai nostri che hanno vinto grazie all’intensità.

Under 15: vittoria netta con Montemurlo

Sabato scorso a Spazio Reale abbiamo incontrato Montemurlo. Il risultato finale recita un rotondo 102-27 a nostro favore ma l’ampia forbice di punti non deve trarci in inganno: c’è voluta massima concentrazione e umiltà per imporsi e per mantenere sempre il controllo della gara. Spesso si commettere l’errore di rilassarsi e per questo doppio plauso ai ragazzi.

Under 14: subito riscattata la sconfitta all’esordio

Primi due test per l’Under 14. L’esordio con Agliana ci vede perdenti seppur non di molto e con una prestazione convincente. I buoni segnali maturano nella seconda sfida vinta con Mugello in casa. In questo caso Santo Stefano porta a casa la gara grazie a un buon allungo nel terzo periodo dopo tanto equilibrio. In entrambi i casi buone prove dei ragazzi.