Sì, viaggiare: DiscoverEU per i giovani calenzanesi alla scoperta dell’Europa

CALENZANO – Viaggiare in Europa per conoscere la storia e il patrimonio culturale e rapportarsi con altre comunità: è questo lo scopo di DiscoverEU progetto al quale possono aderire anche i diciottenni calenzanesi. La scadenza per partecipare alle selezioni è il 16 ottobre. Le ragazze e i ragazzi nati nel 2006 possono partecipare all’azione del programma Erasmus+ (https://youth.europa.eu/discovereu_it) e, se selezionati, potranno viaggiare principalmente in treno per un periodo di almeno un giorno e al massimo 30 giorni, tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026. I partecipanti selezionati diventano ambasciatori “DiscoverEU”, condividendo le proprie esperienze sui social media e riportandole alla propria comunità locale o alla propria scuola.

A segnalare l’opportunità è la consigliera comunale Maria Arena, in questi giorni a Bruxelles in rappresentanza del Comune di Calenzano nell’ambito del progetto BELC (Building Europe with local councillors), lanciato dalla Commissione europea, per creare una rete europea di rappresentanti politici locali per diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano le comunità. “Ad aprile 2024 – spiega Arena – sono stati 4.366 i giovani italiani selezionati per partecipare all’iniziativa DiscoverEU. Molti partecipanti riferiscono un nuovo senso di indipendenza e una più profonda comprensione dell’Europa, con il 93% che intende viaggiare di più in treno. Sono risultati importanti che ci devono dare la spinta per promuovere questo progetto che darà ai nostri giovani la possibilità di incrementare il loro bagaglio culturale e misurarsi con la diversità di culture, storie, territori; tutti ambiti che daranno loro modo di ampliare le proprie conoscenze e di arricchirsi di esperienze uniche”.

“Dagli itinerari culturali – commenta il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani – alle tecnologie digitali applicate alle città, passando per l’architettura e le tradizioni popolari e culinarie: i nostri ragazzi e ragazze hanno l’opportunità di intraprendere un viaggio che li porterà a misurarsi con persone di tutti i paesi europei. L’obiettivo, oltre a consentire ai giovani di arricchire la propria esperienza attraverso le peculiarità e differenze proprie di ogni nazione visitata, è anche quello collettivo di costruire, attraverso il confronto di idee ed esperienze delle nuove generazioni, un’Europa più sostenibile, più inclusiva, più unita”.