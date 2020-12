Siamo a Campi, sembra di essere a Versailles: il progetto di un parco fluviale nel centro storico, tutti i dettagli

CAMPI BISENZIO – Se si guardano le “fontane” che emergono dai rendering del progetto, pur facendo le debite proporzioni, sembra quasi di essere a Versailles. Un’immagine suggestiva, l’immagine di un parco fluviale nel centro storico di Campi. E’ questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area aree esterna alla Rocca Strozzi (il giardino di Largo Popolo Sahrawi) fino all’alveo del fiume Bisenzio a cui sta lavorando l’amministrazione comunale. Un progetto di cui abbiamo parlato con l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero: “Vogliamo dare un nuovo volto alla zona, coniugando l’aspetto ambientale con quello sociale. Al momento, infatti, l’area non è utilizzata mentre, in questo modo, è nostra intenzione rendere viva quella parte di territorio, nel centro storico, che al momento è di frangia. In futuro, invece, si potrà tornare a vivere le sponde del fiume, proprio come accadeva in passato”. Il progetto, redatto dallo studio dell’architetto Maria Antonietta Morganti, prevede la realizzazione di giardini all’italiana, vialetti con panchine, camminamenti dedicati ai pedoni, siepi e fontane sullo stile appunto dei giardini di Versailles. “Puntiamo molto all’aspetto ambientale – aggiunge Loiero – e lungo l’argine del fiume, così come in altri punti, sarà creato del nuovo verde con la piantumazione di alberi e arbusti. In particolare, il futuro parco fluviale vedrà la presenza di ciliegi, aceri, ontani, tigli, noci, querce, pioppi, salici e alberi di Giuda”. La “piccola Versailles” sarà riprodotta nel giardino accanto alla Rocca che avrà poi un nuovo accesso su via Roma grazie a una passerella vetrata sopraelevata. Il progetto è già alla fase definitiva e entro la fine dell’anno il Comune indirà la gara d’appalto per dare avvio al cantiere già in primavera. “L’investimento è importante: circa 600.000 euro per un anno di lavori”, dice Loiero. Il futuro parco fluviale prevede inoltre la presenza della pista ciclabile di collegamento fra la Rocca Strozzi e l’area di Gonfienti. Progetto che fa parte della “Ciclovia del Sole” e che è già in gara d’appalto e parte dai giardini della Rocca Strozzi sfilando lungo l’argine destro del Bisenzio, attraversandolo all’altezza di Santa Maria – Le Corti con una nuova passerella. Poi il percorso va verso nord attraversando il torrente Marina con una seconda passerella e percorre il lembo di terra tra il Bisenzio e la Circonvallazione Nord nel primo tratto e la Provinciale Lucchese nel tratto successivo. Quindi la pista transita presso l’area cimiteriale di Capalle fino a raggiunge via Fratelli Cervi.