“Siamo tutti speciali”, Flash Mob per l’autismo: a Campi Bisenzio un inno alla diversità

CAMPI BISENZIO – Venerdì 11 aprile piazza Aldo Moro ospiterà un evento speciale per celebrare Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Dalle 10.30 alle 12, infatti, gli alunni dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini daranno vita a un Flash Mob denominato “Siamo tutti speciali, ma in modo diverso e tutti diversi, ma ognuno speciale”. L’evento coinvolgerà le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, con una partecipazione attiva di bambini e ragazzi che sfileranno, portando in mano i loro autoritratti. I partecipanti, suddivisi per classi, si disporranno a formare un grande cerchio che ospiterà i loro elaborati, dando vita a una coloratissima e suggestiva Pixel Art, il tutto accompagnato dal ritmo della musica. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare sull’importanza della consapevolezza dell’autismo, mettendo al centro il valore della diversità.

L’evento fa parte della “Settimana della consapevolezza”, ovvero una serie di attività educative e inclusive organizzate dall’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio, che è iniziato il 7 aprile per concludersi appunto con il Flash Mob l’11 aprile. Non a caso, ogni anno, l’istituto si impegna a coinvolgere bambini e ragazzi in attività che favoriscano una maggiore comprensione e inclusione del tema dell’autismo. La scuola rappresenta il luogo grazie al quale gli alunni e le alunne prendono consapevolezza dei loro punti di forza, attraverso l’incontro, il dialogo e il confronto con i compagni. Questo pensiero ci invita a riflettere sull’importanza della diversità individuale. Oggi, spesso, associamo la diversità a una connotazione negativa, ma è fondamentale insegnare ai nostri studenti che le loro unicità sono, in realtà, i loro punti di forza.

“Il progetto – spiegano – prende ispirazione dalla filastrocca di Gianni Rodari, “Teste fiorite”, che celebra la diversità e la ricchezza dei pensieri individuali. Il fiore, simbolo di crescita e creatività, diventa il filo conduttore dell’iniziativa, permettendo ai bambini e ai ragazzi di esprimere liberamente i propri sogni, pensieri, speranze e difficoltà attraverso disegni e autoritratti. La “Settimana della consapevolezza” rappresenta così un’importante occasione per riflettere sul significato della diversità e per sensibilizzare sul tema dell’autismo, insegnando ai più giovani l’importanza della solidarietà e del rispetto reciproco”.