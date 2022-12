“Siamo una squadra fortissimi”: la campigiana Licia Randazzo medaglia d’oro ai Mondiali in Thailandia

CAMPI BISENZIO – Un’esplosione di gioia. Al punto che la sua immagine mentre “spara” e che pubblichiamo anche noi, è quasi “inflazionata” sui social. Fatto sta che il titolo iridato (dopo quello europeo) conquistato da Licia Randazzo al Mondiale di pistola di tiro dinamico sportivo che si è appena concluso in Thailandia ha scatenato i campigiani e soprattutto chi la conosce. La medaglia d’oro è arrivata nella competizione a squadre, insieme a Camilla Almici, Chiara Neviana e Lucrezia Di Prospero (Production Lady) e contribuisce a rendere decisamente ricco il bottino conquistato dalla delegazione italiana, arrivato complessivamente a 15 medaglie: quattro ori individuali e sei a squadre, due medaglie d’argento a squadre e tre medaglie di bronzo individuali.

“Sono veramente fiero di questo straordinario e ineguagliato risultato sportivo, – ha dichiarato a www.armimagazine.it il presidente della Federazione tiro dinamico sportivo Roberto Santucci – ringrazio tutta la delegazione italiana per il magnifico lavoro svolto e rivolgo un particolare ringraziamento al commissario tecnico, Fabrizio Pesce, per l’impagabile impegno profuso, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questi straordinari traguardi. In ultimo, ma non certo per importanza, un ringraziamento al professor Massimiliano Di Liborio, psicologo dello sport, che ha affiancato la delegazione italiana e tutti gli atleti e le atlete in questa magnifica avventura“.

“Campi si veste d’oro – ha scritto invece su Facebook Riccardo Nucciotti, amico da sempre della neo campionessa del mondo – grazie alla nostra Licia Randazzo che ai Campionati del mondo di pistola di tiro dinamico sportivo che si sono svolti in Thailandia, è salita sul gradino più alto del podio. Siamo felici per Licia, perché in questi anni ha lavorato veramente tanto per arrivare ai Mondiali e finalmente i suoi sforzi l’hanno premiata; ma siamo felici anche per Campi, perché riteniamo che la sua medaglia possa e debba essere condivisa con la nostra comunità e soprattutto con i suoi amici”.