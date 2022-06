Siccità e risparmio idrico, l’appello alla moderazione nei consumi del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni

LASTRA A SIGNA – “Siamo in un periodo storico particolarmente delicato dove il caldo record di queste settimane e la scarsità e assenza di piogge sta creando un pericoloso allarme idrico e ambientale. Ci appelliamo quindi alla responsabilità e alla sensibilità di ogni cittadino perché capisca e comprenda quali sono le azioni da intraprendere in questo momento, considerando che purtroppo le condizioni climatiche attuali si protrarranno ancora per qualche tempo”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Angela Bagni che lancia così un invito e un appello a tutti i cittadini: “Occorre quindi l’attuazione di alcuni semplici misure per limitare i consumi domestici e comportamenti che mirino il più possibile alla riduzione degli sprechi. L’invito è quello ad adottare consumi responsabili e consapevoli dell’acqua: evitando di far scorrere inutilmente i rubinetti, annaffiando le piante del giardino o del balcone la sera così che l’acqua evaporerà più lentamente. Utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico ed evitare le ore di punta per l’utilizzo di elettrodomestici. Per l’igiene personale è consigliabile fare la doccia piuttosto che il bagno, evitare di riempire le piscine di uso famigliare, controllare il funzionamento dei propri impianti idrici per evitare eventuali perdite”. “Sul sito web del Comune – conclude il sindaco – abbiamo pubblicato un decalogo del risparmio idrico che invito tutti i cittadini a consultare e contribuire così tutti insieme a preservare questo prezioso bene”.