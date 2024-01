Sicurezza, a Firenze “accese” 39 nuove telecamere di videosorveglianza. C’è anche la zona del Viadotto dell’Indiano

FIRENZE – Non si ferma il lavoro dell’amministrazione comunale fiorentina per potenziare la videosorveglianza di strade, piazze e giardini della città. Negli ultimi giorni di dicembre sono state infatti “accese” 39 nuove telecamere di ultimissima generazione dislocate nelle zone più sensibili della città individuate con le forze dell’ordine e la prefettura grazie anche alla collaborazione di comitati e cittadini. In totale le telecamere in città sono oggi 1.656. Le telecamere di videosorveglianza sono state accese in alcune strade della città fra cui piazza Bonsanti, giardini dell’area Pettini Burresi, viale degli Astronauti, via delle Panche, via Faentina, via Toselli, via Doni, via delle Panche e la zona del viadotto all’Indiano.

“Stiamo lavorando in grande collaborazione con le forze dell’ordine e la prefettura ma anche con i Quartieri della città, con i tantissimi cittadini e con i comitati, – afferma l’assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese – non ci fermiamo qui, abbiamo in programma altre 14 installazioni a gennaio e continueremo in questa direzione di potenziare la videosorveglianza ancora nei mesi a seguire”. Le telecamere installate sono di ultimissima generazione. Il sistema di videosorveglianza di Firenze è costituito da telecamere collegate con una rete in fibra ottica a un sistema centrale di supervisione, gestione ed archiviazione. Le immagini sono rinviate dal sistema in tempo reale alle sale operative di Polizia municipale, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza oltre che alle sale gestione semaforiche della Direzione Mobilità e di Firenze Smart e alle sale operative della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.