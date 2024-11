Sicurezza a Signa, diminuiscono i reati: le denunce calano del 27%

SIGNA – Sono in diminuzione i reati registrati nel territorio comunale di Signa: dai 765 del 2023 ai 565 dell’anno in corso. È questo il dato emerso durante l’incontro che si è tenuto in Prefettura, alla presenza del prefetto, in merito all’ordine e alla sicurezza pubblica e a cui erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore alla Polizia municipale Eleonora Chiavetta e il comandante della Polizia municipale di Signa Fabio Caciolli (nella foto). “I dati presentati dalla Prefettura – hanno commentato il sindaco Fossi e l’assessore Chiavetta – sono il frutto di una collaborazione proficua tra gli agenti della Polizia municipale insieme ai Carabinieri e alle altre forze dell’ordine ai quali va il nostro ringraziamento. Il risultato sul rilievo dei reati è positivo, ma ci teniamo a precisare che ciò non ci farà abbassare la guardia e cercheremo di fare ancora meglio”. “I dati – ha aggiunto il comandante Caciolli – indicano come non ci siano, al momento, particolari criticità che rendono Signa una città di particolare attenzione o allarme. Anzi, nel corso del 2024 si è registrata una diminuzione dei reati accertati, diminuiti del 27%. Non ci sono state rapine, non sono stati occupati abusivamente immobili e c’è stata una diminuzione dei furti negli esercizi commerciali. Netta diminuzione, poi, per i reati contro il patrimonio: da 484 a 365 e dei reati contro le persone, da 80 a 43”.

L’attenzione, adesso, si legge in una nota, “si concentrerà soprattutto sui furti in abitazione e sui furti di auto, oltre alla necessità di promuovere politiche per la lotta allo spaccio di droga. I furti in abitazione, infatti, sono aumentati da 39 a 59, mentre quelli nelle auto da 4 a 17. I reati collegati agli stupefacenti da 6 a 12. I dati monitorano una situazione in sviluppo, non essendo ancora concluso l’anno in corso, ma il trend appare importante. Nel 2018, infatti, i reati complessivi registrati sul territorio erano stati 780, nel 2017 701 mentre nel 2024 siamo oggi a 565 denunce. “Il quadro è chiaro – hanno concluso sindaco e assessore – e riguarda quelli che dovranno essere gli interventi per il futuro, a partire dai corsi di formazione su come sventare i furti in appartamento o quelli per fronteggiare le truffe on line che presto svilupperemo di concerto con la Polizia municipale. Negli ultimi anni abbiamo raddoppiato le telecamere di videosorveglianza, abbiamo ampliato e sostenuto i gruppi di controllo di vicinato, ci siamo attivati per rafforzare l’organico della Polizia municipale e presto saremo in grado di aprire il nuovo Comando presso l’immobile di via Santelli. Anche per il futuro, dunque, proseguiremo l’attività avviata sul fronte del contrasto alla criminalità, in maniera coordinata con Prefettura, Questura e Carabinieri”.