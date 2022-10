Sicurezza, attivate cinque nuove telecamere a Brozzi

FIRENZE – Cinque nuove telecamere nel Quartiere 5. Questa mattina l’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, e il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, hanno fatto un sopralluogo a Brozzi, dove sono state accese cinque nuove telecamere di ultima generazione per la sicurezza dell’area. In particolare le telecamere servono al controllo di diversi punti sensibili nell’area di via Alli Maccarani, fra cui un giardino pubblico molto frequentato, una piazza e un parcheggio. “Proseguono le installazioni di telecamere di videosorveglianza in punti sensibili segnalati dai cittadini, – ha detto l’assessore Albanese – abbiamo puntato a un controllo capillare di tutta l’area: la nostra attenzione alla sicurezza, che ha portato in pochi anni ad oltre 1400 gli apparecchi elettronici in tutta la città, continua senza sosta non solo nel centro ma anche nelle periferie. Dopo le 15 telecamere accese nei giorni scorsi nella zona di Careggi, ora arrivano queste 5 nuove telecamere accese a Brozzi, ma il piano per nuovi apparecchi elettronici di ultima generazione nelle aree più sensibili della città proseguirà ancora”. “Grazie alla collaborazione con i cittadini oggi mettiamo queste nuove telecamere in una zona importante del quartiere, – ha detto Balli – prosegue la nostra attenzione in luoghi su cui riceviamo segnalazioni dai cittadini con l’unico scopo di prevenire piccoli reati e vandalismi integrandosi al lavoro delle forze dell’ordine e della Polizia municipale”.