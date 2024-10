Sicurezza, Cisl Fnp Campi Bisenzio: venerdì 11 un incontro sulle truffe agli anziani insieme a Carabinieri e Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Sicurezza e prevenzione: se ne parlerà venerdì 11 ottobre alle 15 in sala consiliare con la partecipazione del comandante della Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio Giorgio Tocci e il comandante della Polizia municipale Simone Orvai. In particolare si parlerà di prevenzione delle truffe agli anziani e di reati contro il patrimonio, […]

CAMPI BISENZIO – Sicurezza e prevenzione: se ne parlerà venerdì 11 ottobre alle 15 in sala consiliare con la partecipazione del comandante della Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio Giorgio Tocci e il comandante della Polizia municipale Simone Orvai. In particolare si parlerà di prevenzione delle truffe agli anziani e di reati contro il patrimonio, ogni giorno sempre più in aumento. L’iniziativa, infatti, ha lo scopo di informare e dare le necessarie indicazioni e rassicurazioni e a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza alla cittadinanza dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia municipale con particolare riguardo nei confronti di quanti si trovano a a far parte delle fasce più deboli e indifese della popolazione.

L’iniziativa, promossa dalla Cisl Fnp di Campi Bisenzio, si legge in una nota, “è volta a informare la cittadinanza e in particolare gli anziani sulle modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate e fornire loro consigli mirati affinché possano difendersi dalle sempre più avanzate tecniche utilizzate dai malviventi per introdursi in casa. E, al tempo stesso, educare alla legalità, alla crescita della coscienza democratica e all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa. Quello della “sicurezza partecipata” è un concetto importante e sempre utile da promuovere in collaborazione con chi questi reati è quotidianamente chiamato a contrastarli”.

“Siamo convinti – dice Bruno Santamaria (nella foto) – che sentirsi protetti e con una maggiore consapevolezza di cosa possiamo fare per tutelarci meglio, contribuisca a innalzare la qualità della vita e il livello di benessere. La fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e la collaborazione che i cittadini danno, congiuntamente al ruolo e ai compiti delle istituzioni e dell’amministrazione comunale, diventano presupposti fondamentali alla costruzione di un’efficiente rete di comunicazione che permette di prevenire e arginare quelle che sono le più frequenti situazioni di pericolo e di truffa. Il sindaco Andrea Tagliaferri e il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, porteranno il loro saluto prima dell’iniziativa”.