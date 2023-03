Sicurezza e tramvia, le proposte della coalizione che sostiene il candidato a sindaco Antonio Montelatici

CAMPI BISENZIO – Più sicurezza sul territorio e linea T2 fino a Campi, passando dall’Osmannoro. Questi due punti del programma elettorale del candidato a sindaco Antonio Montelatici, sostenuto dalla lista civica Campi Domani e Fratelli d’Italia. “Il tema della sicurezza – spiega Montelatici, insieme ad Alessandro Gensini, portavoce e candidato della lista civica Campi Domani, e Pierfrancesca Gallorini, candidata di Fratelli d’Italia alle amministrative di Campi Bisenzio – continua giustamente a essere uno dei principali temi di questa campagna elettorale, vista la situazione in cui versa il nostro territorio. La sicurezza urbana va affrontata attraverso azioni diverse. Partiamo dalla Polizia municipale: assumeremo fino a 10 agenti, per raggiungere il rapporto di uno ogni mille abitanti, per avere più pattuglie in strada e garantire la presenza notturna; rafforzeremo il coordinamento con le forze dell’ordine, anche attraverso il collegamento con il 112; procederemo alla sistemazione degli uffici, ad oggi totalmente inadeguati, nonché privi sia di celle di sicurezza, sia di un front office. Inoltre crediamo sia giunto il momento di creare un comando unificato fra i Comuni della Piana, per risparmiare risorse ed avere maggiore coordinamento”. “Per aumentare il livello di sicurezza urbana serve anche – proseguono – un nuovo piano della videosorveglianza, con installazione di ulteriori telecamere e la sostituzione di quelle attualmente non funzionanti. Non solo. Oltre ad un miglioramento dell’illuminazione pubblica e dell’arredo urbano, sono necessari incentivi per aprire nuove attività commerciali, promuovere eventi pubblici e iniziative delle associazioni, per avere giardini, piazze e centri storici maggiormente frequentati. La criminalità, infatti, si afferma laddove è presente incuria, abbandono e scarsa presenza di persone”.

“Per quanto riguarda invece la tramvia – sottolineano Montelatici, Gensini e Gallorini – continueremo a batterci per ottenere il prolungamento della linea T2 dall’aeroporto a Campi, passando dall’Osmannoro. Questo, a nostro avviso, è infatti il collegamento con il maggiore bacino di utenza per Campi e la Piana in generale. In merito alla linea Le Piagge – Campi centro, riteniamo necessario procedere ad una modifica del tracciato, perché è assurdo sventrare piazza Aldo Moro e passare in mezzo a due scuole in via Prunaia. Esistono soluzioni alternative che permetterebbero di avere un maggior numero di parcheggi scambiatori, dove far giungere anche minibus per collegare la tramvia alle varie frazioni di Campi”.