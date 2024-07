Sicurezza idraulica, il Consorzio di bonifica Medio Valdarno completa gli interventi sui corsi d’acqua di Carmignano

CARMIGNANO – Sono stati quattro, per un valore complessivo di 805.000 euro, i lavori di somma urgenza gestiti dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno per risistemare i corsi d’acqua di Carmignano, dopo l’alluvione del 2 e 3 novembre 2023. Opere tutte completate o prossime alla loro conclusione. Andando in ordine, il Consorzio ha lavorato sul […]

CARMIGNANO – Sono stati quattro, per un valore complessivo di 805.000 euro, i lavori di somma urgenza gestiti dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno per risistemare i corsi d’acqua di Carmignano, dopo l’alluvione del 2 e 3 novembre 2023. Opere tutte completate o prossime alla loro conclusione. Andando in ordine, il Consorzio ha lavorato sul torrente Furba (immagine di archivio) a diverse ricostruzioni sugli argini: a monte dell’abitato di Seano con un intervento costato 100.000 euro; al ripristino di sponda e argine sinistro in prossimità della scuola elementare Quinto Martini, sempre a Seano, per una spesa di 95.000 euro; a vari ripristini di sponde e argini in riva destra per un valore di 110.000 euro. Vari altri interventi di riparazione sono stati eseguiti e altri ancora saranno completati nelle prossime settimane, con un impegno di 500.000 euro, lungo il rio Barberoni, al confine tra i Comuni di Quarrata e Carmignano.

Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno ha anche segnalato al commissario regionale altri interventi prioritari: la realizzazione, a Carmignano, di nuove difese idrauliche sul torrente Furba per un valore di 4,5 milioni di euro; la riprofilatura delle scarpate del rio Barberoni per 1,5 milioni di euro. Le proposte avanzate dal Consorzio sono attualmente al vaglio per il finanziamento delle strutture regionali e di governo. “Gli interventi concordati ed eseguiti dal Consorzio – ha detto l’assessore all’ambiente e vice-sindaco Federico Migaldi – sono iniziati subito dopo l’alluvione dello scorso novembre. Interventi di immediata urgenza che hanno messo in sicurezza le situazioni più critiche. Un primo tempo a cui, come indicato dallo stesso commissario, seguiranno opere più strutturali. La cura del territorio è sempre stata una priorità di questa Amministrazione. Gli eventi di novembre furono eccezionali, ma a parte la loro straordinarietà e le relative opere di urgente ripristino, la sicurezza idraulica è al primo posto nella volontà del Comune di Carmignano”.

Nel frattempo hanno preso avvio e continueranno nel corso di tutta la stagione estiva e pre-autunnale le manutenzioni ordinarie con due-tre passaggi di sfalcio della vegetazione sui tratti arginati e urbani per un fronte di oltre 31 chilometri, le piccole riparazioni incidentali che si evidenziano di volta in volta e, per tutto il prossimo inverno, su più di 15 chilometri le operazioni, come quelle in atto sul rio Caselli, di diradamento selettivo delle alberature nei tratti più collinari dei corsi d’acqua di Carmignano.