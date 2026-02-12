Sicurezza, il centrodestra attacca: “La maggioranza boccia la nostra mozione con preconcetti a danno dei cittadini”

CAMPI BISENZIO – Il consiglio comunale di Campi Bisenzio, nella seduta di martedì 10 febbraio, “ha clamorosamente respinto la mozione presentata per sollecitare interventi urgenti e strategie concrete per il miglioramento della sicurezza del territorio comunale. Nonostante una presentazione improntata a toni pacati e costruttivi, la maggioranza che sostiene il sindaco Tagliaferri ha opposto una “levata […]

CAMPI BISENZIO – Il consiglio comunale di Campi Bisenzio, nella seduta di martedì 10 febbraio, “ha clamorosamente respinto la mozione presentata per sollecitare interventi urgenti e strategie concrete per il miglioramento della sicurezza del territorio comunale. Nonostante una presentazione improntata a toni pacati e costruttivi, la maggioranza che sostiene il sindaco Tagliaferri ha opposto una “levata di scudi” ideologica, dimostrandosi incapace di superare le barriere politiche a favore dell’interesse collettivo”: a dirlo sono i tre consiglieri che hanno presentato l’atto, Paolo Gandola (centrodestra), Nicola Douglas De Fenzi (Impegno vero) e Roberto Valerio (Fratelli d’Italia). Un atto, spiegano, che “si prefiggeva l’obiettivo di impegnare sindaco e giunta su misure di vitale importanza in risposta alla crescente ondata di atti criminosi che hanno allarmato la popolazione, incluse rapine in zone centrali e frequentate”.

Fra le proposte, “bocciate senza un’adeguata discussione e attenzione sul merito”, “l’istituzione del terzo turno di servizio della Polizia locale durante l’intero arco della settimana, la richiesta formale al Governo e ai Ministeri competenti per l’istituzione di una Tenenza dei Carabinieri sul territorio, la valutazione dell’unificazione delle due attuali stazioni dei Carabinieri per innalzarne il livello appunto a Tenenza, con contestuale richiesta di aumento del personale, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Questore di Firenze per l’impegno “costante e continuativo del personale del Commissariato di Polizia di Sesto in operazioni di controllo del territorio di Campi Bisenzio”, il potenziamento della Polizia locale attraverso “la dotazione di un adeguato Comando con control-room e celle di sicurezza per i fermi, l’equipaggiamento degli agenti con i cosiddetti “distanziatori tattici” per coloro in possesso dei requisiti di legge”.

“È incredibile e profondamente deludente – dice Valerio – assistere alla bocciatura di un atto così equilibrato, che non criticava l’operato in corso, ma mirava a rafforzare e accelerare le azioni a tutela della sicurezza pubblica. Le obiezioni della maggioranza non sono entrate nel merito delle strategie proposte, ma si sono trincerate dietro la stanca retorica del “tutto è già in programma”. Purtroppo, accecati da un’assurda miopia intrisa di ideologia e da posizioni preconcette, è stata persa un’occasione preziosa. Questa maggioranza si è dimostrata ancora una volta incapace di cogliere la possibilità di una visione bipartisan, anteponendo gli schemi politici al sacrosanto diritto alla sicurezza di tutti i cittadini di Campi Bisenzio”.

“È triste – aggiungono Gandola e Douglas De Fenzi – constatare come la maggioranza non voglia mettere in pratica delle idee fattibili e concrete per il bene del territorio. Accecati dall’ideologia, preferiscono trincerarsi dietro il “faremo, vedremo, stiamo già facendo”. I campigiani sappiano in che mani sono. Noi, oltre a essere propositivi e costruttivi, non sappiamo che fare”.