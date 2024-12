“Sicurezza, servono risposte immediate”: le proposte di Valerio (FdI). Presentata una mozione

CAMPI BISENZIO – Una mozione perché “in materia di sicurezza bisogna cambiare passo”: a dirlo è il capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Roberto Valerio, che poi la illustra così: “Voglio chiederle al sindaco e a tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per parlare seriamente di sicurezza. Dopo il tragico accoltellamento del giovane Moubakir Maati, non si può fare finta di nulla”. “Non più parole, ma risposte immediate, decise e concrete. Propongo la creazione di un numero verde comunale per segnalare situazioni di illegalità, degrado e inciviltà alle forze dell’ordine senza dover rivelare la propria identità, garantendo così la sicurezza e la privacy, stipulare con la prefettura di Firenze adeguati piani di controllo del territorio. È necessario un tavolo di confronto con i cittadini, le categorie economiche e le associazioni presenti sul territorio”.

“Bisogna implementare la dotazione organica della Polizia municipale – aggiunge – nonché l’equipaggiamento in dotazione, sia con Bodycam e sia con sistemi di protezione passiva, come già in uso alle forze di polizia, per svolgere le loro funzioni in modo efficace e sicuro. Incrementare la videosorveglianza e istituire un’apposita unità cinofila e redigere un rapporto annuale, da presentare al consiglio comunale, in merito all’efficacia delle misure poste in atto nel piano, in modo da poter correggere eventuali criticità ed apportare miglioramenti. Per una città più sicura bisogna migliorare l’illuminazione e il monitoraggio dei giardini pubblici. Inoltre il Comune farsi promotore di un programma di controllo di vicinato, in collaborazione con i cittadini e le forze dell’ordine. Ma soprattutto serve un attento monitoraggio dell’ormai dilagante fenomeno del bullismo giovanile e delle baby gang, nonché a prevedere una speciale unità di supporto psicologico e sociale per far fronte ai più gravi e conclamati casi di violenza urbana e scolastica”.