Sicurezza stradale a Lastra a Signa, partito da via Livornese il programma di interventi sulla segnaletica orizzontale

LASTRA A SIGNA – Sono partiti questa mattina da via Livornese i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale che interessano varie zone del territorio di Lastra a Signa. Il ricco programma di interventi proseguirà nei prossimi giorni con via Brunelleschi e via di Sotto. Gli interventi saranno eseguiti utilizzando un materiale bicomponente, particolarmente resistente e duraturo nel tempo.

I lavori di rifacimento della segnaletica (stalli di sosta di parcheggi, attraversamenti pedonali, zebrature, stop) interesseranno inoltre: via XXIV Maggio, via I Maggio, piazza Nesti, via Fratelli Rosselli, via Don Minzoni, via Cavallotti, via Campanella, via Castracane, via Togliatti, via Savonarola, via dello Stadio, parcheggio via di Sotto, via Rondinelli, via Diaz, via il Prato, via Campana, via Cipriani, via Lungo Vingone, via di Sotto, via Amendola, via Calamandrei, via Livornese, piazza Trecciaiole, via di Stagno, Largo Saint Fons, via Landucci, via Bechi, via Brunelleschi, Corso Manzoni, il parcheggio adiacente la sede della Misericordia in piazza Garibaldi, via Alberti, via Rossini, via San Martino. L’intervento interesserà anche la frazione di Ginestra Fiorentina in via Chiantigiana, via di Carcheri, via Re di Puglia, via Val di Pesa, piazza del Popolo, via degli Artigiani, via del Lastrico, piazza Carlo Buti e nella frazione di Malmantile in piazza Piave, via San Francesco d’Assisi, via Lorenzo Lippi. “Il costo del programma di lavori sulla segnaletica – si legge in una nota – ammonta a 30.000 euro, totalmente a carico dell’amministrazione comunale”.