Sicurezza stradale: dal 10 gennaio a Porto di Mezzo attive due postazioni fisse per il controllo della velocità

LASTRA A SIGNA – Da martedì 10 gennaio a Porto di Mezzo, sulla via Livornese, saranno attive due postazioni fisse per il controllo della velocità. In particolare la rilevazione della velocità sarà effettuata in prossimità della linea di arresto dei semafori, in entrambe le direzioni di marcia. Il Comune di Lastra a Signa ha infatti […]

LASTRA A SIGNA – Da martedì 10 gennaio a Porto di Mezzo, sulla via Livornese, saranno attive due postazioni fisse per il controllo della velocità. In particolare la rilevazione della velocità sarà effettuata in prossimità della linea di arresto dei semafori, in entrambe le direzioni di marcia. Il Comune di Lastra a Signa ha infatti ricevuto in questi giorni l’autorizzazione dalla Prefettura di Firenze all’attivazione degli impianti, installati con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli e garantire una maggiore sicurezza stradale in un punto delicato dove le abitazioni sono costruite a ridosso della carreggiata, con la presenza di una strettoia naturale che interessa l’arteria stradale proprio in quel tratto di viabilità e dove il limite di velocità è fissato a 50 km/h. “L’obiettivo di queste nuove strumentazioni di rilevazione della velocità non è solo quello sanzionatorio, – ha spiegato l’assessore con delega alla Polizia Municipale Annamaria Di Giovanni – vogliamo sensibilizzare e responsabilizzare le persone cercando di limitare la velocità in un punto del territorio densamente abitato, dove è presente una scuola e dove gli automobilisti tendono ad andare veloci, aumentando la sicurezza e riducendo così il rischio per i pedoni e per i veicoli”.