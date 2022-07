Sicurezza stradale, nuovo look per la segnaletica orizzontale. Tanti gli interventi in programma

LASTRA A SIGNA – E’ già partito il dettagliato programma di interventi di lavori sulla segnaletica orizzontale che prevede strisce di margine e mezzeria, stalli di sosta (compresi invalidi, carico/scarico, con esclusione delle sole soste a pagamento), attraversamenti pedonali, dissuasori ottici e così via dicendo “che renderanno – spiegano dal Comune di Lastra a Signa – più sicure e miglioreranno la percorribilità di numerose strade del territorio”.

In particolare il programma di interventi comprende via dei Ceramisti, via di Stagno, via degli Scalpellini, piazza delle Trecciaiole, via Nuova Guardiana, viale 11 settembre, Via Fermi, via Castracane, via Matteotti, via Gramsci (tratto da via Santa Maria a Castagnolo a via Livornese), via Santa Maria a Castagnolo, via XXIV Maggio, via Brunelleschi, via del Prato, via del Piano, via Calamandrei, via Campanella, via F.lli Rosselli, via Cavallotti, via Costa, via Rimaggio, via Vecchia Pisana (tratto da via Santa Lucia al km. 0+680). Altri interventi sono previsti in via Calcinaia e relativo parcheggio, piazza De Gubernatis, via Santa Lucia, via Donizetti, via Sassoforte, via del Fantone, via Val di Rose, via Puccini, via XXV Aprile, via Rossini, via Alberti, via San Martino, piazza Andrei, Lungarno Buozzi, via Lavagnini, piazza Pilati, piazza Gramsci, piazza Don Facibeni, via del Lastrico, piazza Buti, via degli Artigiani, via Vecchia Pisana (tratto da via Maremmana a via degli Ulivi), via del Pollaiolo (tratto da via Maremmana a via Vecchia Pisana), via Lippi, via San Francesco D’Assisi, via San Vito, via De Gasperi, piazza Piave. “Il costo del programma di lavori sulla segnaletica – conclude il comunicato – ammonta a 34.998 euro, totalmente a carico dell’amministrazione comunale”.