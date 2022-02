Sicurezza sul lavoro: oltre 1.200 morti solo nel 2021. Presidio a Firenze davanti alla sede Inail. C’era anche la Rsu ex Gkn

CAMPI BISENZIO – I dati appena pubblicati dall’Inail sugli incidenti sul lavoro nel 2021 sono preoccupanti: le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’istituto tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020), 1221 delle quali con esito mortale. Per questo il Collettivo di Fabbrica ex Gkn è sceso in piazza ieri davanti alla sede regionale Inail in via delle Porte Nuove al presidio organizzato dal coordinamento “Ogni Giorno è il Primo Maggio”. Secondo Roberto Spera, delegato Rsu ex Gkn, “ogni anno in Italia una media di 3 persone al giorno muoiono lavorando e dimostra che la sicurezza sul lavoro ormai è un’emergenza nazionale. La progressiva precarizzazione ha ulteriormente aggravato la situazione. È il momento di cambiare rotta, rimettendo al centro i diritti. Per questo il 26 marzo saremo in piazza a Firenze, assieme a movimenti sociali, associazioni, vertenze per dimostrare che esiste una reale e concreta alternativa di società”.