Sicurezza, Torselli (FdI): “La misura è colma, subito un Cpr in Toscana”

FIRENZE – “La misura è colma, la politica immigrazionista della sinistra sta trasformando le nostre città in un Far West”: non usa mezze parole Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

“Apprendiamo – aggiunge – che un 27enne egiziano, e richiedente asilo, ha prima rotto lo specchietto dell’auto di un disabile e poi aggredito i Carabinieri spaccando il finestrino dell’auto di servizio. Stamani ha addirittura accoltellato il suo ex datore di lavoro. Un irregolare che commette un reato deve essere immediatamente espulso dal nostro Paese. Quanto successo a Lastra a Signa e Signa, fra oggi e sabato, non deve ripetersi mai più. Chiediamo che sia costituito il prima possibile un Centro per i rimpatri in Toscana”.

“La differenza fra sinistra e destra – conclude Torselli – è che per loro, uno è un delinquente solo se ammazza una persona: fino all’omicidio o al ferimento grave, è soltanto un povero rifugiato che ha bisogno di assistenza. Per noi invece, è un delinquente anche un soggetto che prende a calci un’auto della polizia, che importuna una ragazza per le vie del centro o che vende droga sulle scale della stazione”.