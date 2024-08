Sicurezza, vertice in Prefettura. Il sindaco Tagliaferri: “Reati in calo”. Ma Gandola (centro-destra) non ci sta

CAMPI BISENZIO – In calo i casi di spaccio, massima sinergia tra forze dell’ordine e amministrazione comunale. Quello della sicurezza resta un argomento “caldo” a Campi Bisenzio, come dimostra anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri mattina in Prefettura a Firenze, il secondo nel giro di pochi mesi. […]

CAMPI BISENZIO – In calo i casi di spaccio, massima sinergia tra forze dell’ordine e amministrazione comunale. Quello della sicurezza resta un argomento “caldo” a Campi Bisenzio, come dimostra anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri mattina in Prefettura a Firenze, il secondo nel giro di pochi mesi. Un momento di confronto e di verifica di quanto successo nelle ultime settimane al quale hanno partecipato il sindaco Andrea Tagliaferri e il comandante della Polizia municipale campigiana, Simone Orvai. Durante l’incontro sono stati analizzati i dati relativi ai reati commessi nel 2024, confrontandoli con quelli dello stesso periodo dell’anno passato.

Quella che è emersa è una sostanziale stabilizzazione dei dati relativi ai furti in appartamento e agli altri reati, mentre è stata registrata una significativa riduzione delle truffe e una diminuzione del 38% dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. “Sono soddisfatto del confronto che ormai da un anno c’è tra Prefettura e forze dell’ordine – ha detto il sindaco Tagliaferri – impegnate quest’ultime quotidianamente sul territorio, con un lavoro costante e prezioso che ha portato risultati importanti. I dati che abbiamo analizzato oggi, frutto di questo lavoro, sono incoraggianti, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Resta prioritario continuare a lavorare insieme, istituzioni e cittadini per affrontare le sfide che si presentano, consapevoli delle criticità che, purtroppo, esistono in tutte le città. Questo Comitato rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione che intendiamo mantenere aperto e operativo così come è stato fino a oggi”.

“Lo spaccio è in calo a Campi Bisenzio? Finora non c’è stato alcun risultato tangibile da parte delle Forze di Polizia. Il tavolo convocato in Prefettura ha prodotto, finora, risultati pari allo zero”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra commentando quanto emerso nell’incontro di ieri a Firenze. Per poi entrare nel merito: “Il Daspo urbano non è mai stato regolamentato a Campi. I dati che il sindaco ha riportato non rappresentano affatto la situazione reale presente in città. La situazione dello spaccio è fuori controllo, non solo a Villa Rucellai, ma anche nell’area verde di via Magenta davanti all’Esselunga. Il sindaco se ne è accorto? Se sì, quando pensa di intervenire con controlli serrati? Quel giardino, da mesi, non è più utilizzabile dalle famiglie e dai residenti della zona costretti a un degrado inaccettabile. Al prefetto di Firenze il sindaco ha posto il problema o ha fatto finta di nulla? Hanno parlato dei molteplici furti avvenuti nelle scorse settimane presso le abitazioni campigiane o si è sorvolato anche su questo? E che strategia, quali azioni mirate, sono state decise? A Campi da troppo tempo non c’è più sicurezza, il sindaco Tagliaferri ne prenda atto”.