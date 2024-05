“Siete Alfieri della Repubblica”: il presidente Mattarella ha consegnato l’onoreficenza alla seconda C della scuola Matteucci

CAMPI BISENZIO – Gli studenti della classe seconda C della scuola secondaria di primo grado Matteucci sono ufficialmente Alfieri della Repubblica. La consegna dell’onoreficenza, “per l’impegno civile nell’emergenza alluvione”, questa mattina da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha consegnata nelle mani di due studentesse, accompagnate da altrettante docenti, ammesse alla cerimonia al Quirinale in rappresentanza di tutta la classe. Alcuni di loro, con le rispettive famiglie, nei giorni in cui gran parte di Campi era invasa dall’acqua, erano rimasti addirittura fuori di casa. Eppure non hanno esitato un istante a mettersi al servizio della loro città e impegnarsi in prima persona: veri e propri angeli del fango, che si sono uniti ai tantissimi accorsi in quei giorni drammatici per dare una mano e ai volontari di protezione civile. Da qui la segnalazione di un cittadino, rimasto anonimo, alla Presidenza della Repubblica che oggi ha consegnato i riconoscimenti a 29 “Alfieri” e a tre classi (le altre due sono della provincia de L’Aquila e della provincia di Sassari). “A Roma era presente tutta la classe – racconta il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Montalcini, Francesco Giari – ma alla cerimonia era ammessa soltanto una delegazione. Ho parlato con le professoresse all’uscita del Quirinale e insieme ai ragazzi non hanno “nascosto” la loro emozione”. Nella capitale c’era anche il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, particolarmente soddisfatto per la targa ricevuta dalla classe della Matteucci: “Questo riconoscimento non è solo per loro, ma per tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati per il bene della nostra città, sono la parte migliore della società. Giustamente sono stati premiati per il loro impegno e la loro dedizione ed è un onore essere a Roma insieme a loro. Questi giovani, durante l’alluvione, hanno dimostrato il vero spirito di comunità. Ripulire la scuola dall’acqua e dal fango e offrire assistenza alle famiglie colpite sono gesti che vanno oltre il dovere, rappresentando il meglio di noi stessi come cittadini e come esseri umani”.